- Я могу подтвердить, что есть интерес со стороны трех-четырех российских клубов, но не могу сказать, от каких. Также есть конкретный интерес со стороны многих клубов. В ближайшие недели посмотрим, что будет с будущем Патрика, - передает слова Риспа Metaratings.ru.
В прошедшем шведском сезоне (играется по системе "весна-осень") 20-летний нападающий Патрик Волемарк принял участие в 29 матчах, отметившись 9 забитыми голами и 8 результативными передачами. Оценочная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.
Источник: ЦСКА и "Краснодар" претендуют на форварда "Хеккена" Волемарка
Агент Волемарка отреагировал на информацию об интересе ЦСКА и "Краснодара"
Агент 20-летнего форварда шведского "Хэккена" Патрика Волемарка Фредрик Рисп подтвердил наличие интереса к игроку со стороны российских клубов.
Фото: ФК "Хэккен"