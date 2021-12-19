"Разговоры об аренде Максименко? Полный бред, конечно. В хорошие времена все молились на Максименко, а теперь Саша Селихов включился, хорошо проявляет себя и что? Максименко - молодой парень еще, да, этот сезон проваливает, неудачная полоса. Вообще, в "Спартаке" тяжело всем, особенно голкиперам", - цитирует Баженова "РБ Спорт".
Максименко начинал сезон основным голкипером "Спартака", но после разгромного поражения от "Зенита" (1:7) уступил место в воротах Селихова. С того момента Селихов ни разу не возвращался на скамейку.
В итоге Селихов дважды отбивал пенальти в матчах Лиги Европы против "Лестера" (1:1) и "Легии" (1:0), что позволило "Спартаку" выйти из группы с 1-го места. Одиннадцатиметровый в матче с польской командой был назначен на последних секундах встречи. Если бы Селихов пропустил, красно-белые переместились бы на 3-ю строчку в группе и отправились в Лигу Конференций.
Баженов: в хорошие времена все молились на Максименко
Бывший футболист "Спартака" Никита Баженов прокомментировал ситуацию с вратарями красно-белых.
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