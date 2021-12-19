Согласно данным источника, ожидается, что Ломовицкий перейдет в "Рубин" на этой неделе. Клубы уже согласовали условия трансфера. Казанцы заплатят "Спартаку" за полузащитника 1,5 миллиона евро.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 23-летний Ломовицкий принял участие в 14 матчах и сделал одну результативную передачу.
"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров. Москвичи набрали 23 очка. "Рубин" идет 10-м. В активе команды Леонида Слуцкого 22 очка.
Источник: телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова
Источник: "Рубин" согласовал со "Спартаком" условия трансфера Ломовицкого
Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий вскоре подпишет контракт с "Рубином".
Фото: "Спартак"