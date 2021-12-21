Как сообщает "СЭ", холдинг изучал клуб более месяца и подготовил итоговый отчет из около 200 страниц.
По информации источника холдинг высоко оценил инфраструктуру и медиа-привлекательность клуба. Кроме того, по оценке CFG состав красно-белых является вторым по силе в РПЛ и результаты в первой части сезона значительно ниже потенциала команды.
"Спартак" ушел за зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ. В активе москвичей 23 очка. Лидер чемпионата "Зенит" имеет 15 очков отрыва от красно-белых. При этом клуб занял 1-е место в группе Лиги Европы с "Наполи", "Лестером" и "Легией", пробившись в 1/8 турнира.
Напомним, информация о заинтересованности CFG в покупке акций "Спартака" появилась в ноябре этого года. В холдинг CFG входят: "Манчестер Сити" (Англия), "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Жирона" (Испания), "Труа" (Франция) и многие другие команды.
СМИ: холдинг CFG закончил анализ "Спартака". Сделка может состояться в 2022 году
Холдинг City Football Group завершил всесторонний анализ "Спартака" в преддверии возможной покупки 20% акций клуба.
Фото: РПЛ