По словам Осинькина, для него важен каждый из футболистов "Крыльев". При этом все игроки команды добились прогресса за последнее время, отметил тренер.
"Могу ли выделить кого-то из игроков "Крыльев"? Не хочу переходить на персоналии. Мы сильны командой. <...> Для нас важен каждый из игроков. Прогресс есть у каждого футболиста", - сказал Осинькин.
Отметим, что "Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров. В активе самарской команды 27 очков.
Источник: Сова
Осинькин: "Крылья Советов" сильны командой. Не хочу переходить на персоналии
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин заявил, что самарцы сильны в первую очередь командной игрой, а не индивидуальными качествами футболистов.
Фото: "Чемпионат"