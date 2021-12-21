Осинькин: "Крылья Советов" сильны командой. Не хочу переходить на персоналии

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин заявил, что самарцы сильны в первую очередь командной игрой, а не индивидуальными качествами футболистов.

Фото: "Чемпионат"





"Могу ли выделить кого-то из игроков "Крыльев"? Не хочу переходить на персоналии. Мы сильны командой. <...> Для нас важен каждый из игроков. Прогресс есть у каждого футболиста", - сказал Осинькин.



Отметим, что "Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров. В активе самарской команды 27 очков.



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По словам Осинькина, для него важен каждый из футболистов "Крыльев". При этом все игроки команды добились прогресса за последнее время, отметил тренер."Могу ли выделить кого-то из игроков "Крыльев"? Не хочу переходить на персоналии. Мы сильны командой. <...> Для нас важен каждый из игроков. Прогресс есть у каждого футболиста", - сказал Осинькин.Отметим, что "Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров. В активе самарской команды 27 очков.Источник: Сова