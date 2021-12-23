Напомним, ранее сообщалось, что у Камоцци есть контракт со "Спартаком". При этом указывалось, что менеджер решил прекратить сотрудничество с клубом после прихода Луки Каттани на пост спортивного директора "красно-белых".
Сам Камоцци заявил, что указанная информация не соответствует действительности.
"Правда ли, что я больше не работаю со "Спартаком"? Неправда", - сказал Камоцци.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Камоцци руководит всей спортивной деятельностью "Спартака".
Источник: Sport24
Камоцци прокомментировал информацию о прекращении сотрудничества со "Спартаком"
Футбольный менеджер Франко Камоцци, являющийся советником Заремы Салиховой, опроверг сообщения о прекращении работы со "Спартаком".
Фото: Getty Images