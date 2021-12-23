Согласно данным источника, Камоцци хотел уйти из московского клуба из-за недопонимания по трансферным вопросам. Федун поговорил с итальянцем, чтобы разрешить разногласия. Он уверил Камоцци в том, что теперь вся спортивная работа клуба будет завязана на нем. В итоге итальянский менеджер решил остаться в "Спартаке".
Напомним, сегодня, 23 декабря, появилась информация о том, что Камоцци собирается покинуть "Спартак". При этом ранее СМИ сообщали, что он руководит спортивной деятельностью клуба.
Источник: Sport24
Источник: Камоцци хотел уйти из "Спартака", но Федун убедил его остаться
Футбольный менеджер Франко Камоцци хотел покинуть "Спартак", но передумал, поговорив с владельцем клуба Леонидом Федуном.
Фото: Sport24