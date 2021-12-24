По информации источника, француз входит в шорт-лист петербуржцев на случай, если не удастся договориться с защитником Ярославом Ракицким о продлении контракта. Соглашение с украинским футболистом заканчивается летом 2022 года.
Переговоры с Ракицким "Зенит" собирается провести в январе. В случае их неудачного завершения, руководство "сине-бело-голубых" готово выйти к ПСВ с предложением о покупке Боскальи. Отмечается, что "Зенит" давно следит за этим футболистом, который похож по функционалу на Ракицкого.
Защитник Оливье Боскальи выступает за ПСВ с 2019 года. В текущем сезоне 24-летний француз провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Всего за клуб из Эйндховен Боскальи сыграл в 89 матчах и забил 5 мячей.
Источник: Metaratings
СМИ: защитник ПСВ Боскальи является одним из вариантов замены Ракицкому в "Зените"
Центральный защитник ПСВ Оливье Боскальи может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: Getty images