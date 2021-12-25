— Информация не соответствует действительности, это глупости. Я был в Москве в ноябре, но никаких переговоров с Бувачем не вел, — цитирует Еремича Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Реал" планирует приобрести полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна летом 2022 года. Сообщалось, что испанский клуб готов заплатить за 18-летнего футболиста 20+5 миллионов евро, а затем отправить игрока в годичную аренду в московский клуб.
СМИ: "Реал" приступил к работе над трансфером Захаряна
Агент опроверг переговоры "Реала" с "Динамо" по Захаряну
Сербский агент Срджан Еремич отреагировал на информацию, согласно которой он помогает мадридскому "Реалу" в переговорах по полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну.
Фото: ФК "Динамо"