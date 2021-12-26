- У "Спартака" сейчас нет интереса к Глебову, - передает слова Зеленова "Чемпионат".
Ранее появлялась информация об интересе к 22-летнему опорному полузащитнику "Ростова" Данилу Глебову со стороны московского "Спартака". В текущем сезоне Глебов провел за желто-синих 19 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.
Агент Глебова Банатин: интерес со стороны "Спартака" есть, но неизвестно, будет ли он предметным
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к Глебову
Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов опроверг данные об интересе красно-белых к опорному хавбеку "Ростова" Данилу Глебову.
Фото: ФК "Зенит"