"Возможно, тренер не такой требовательный оказался к футболистам, которые в прошлом году тащили. Это и Соболев, и Ларссон, и Понсе. Были игроки, которые очень здорово выглядели. Но что-то произошло" - цитирует Тихонова "РБ Спорт".
Витория проработал в "Спартаке" с июня по декабрь этого года. При нем "Спартак" одержал 9 побед, 6 раз сыграл вничью и 11 раз проиграл.
Красно-белые завершили первую часть сезона на 9-м месте, набрав 23 очка в 18 турах. При этом "Спартак" вышел в 1/8 плей-офф Лиги Европы, заняв 1-е место в группе с "Наполи", "Лестером" и "Легией".
17 декабря "Спартак" официально объявил, что сменщиком Витории на посту главного тренера станет Паоло Ваноли, который до этого работал ассистентом Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
Тихонов - о Витории: возможно он оказался не таким требовательным к футболистам, которые тащили в прошлом году
Экс-футболист "Спартака" Андрей Тихонов рассказал, что по его мнению стало проблемой Руя Витории при работе в стане красно-белых.
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