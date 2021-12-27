По словам Федотова, "Сочи" не рассматривает вариант с возвращением Кокорина. При этом Александр хорошо играл за команду и оказывал положительное влияние на партнеров, рассказал Федотов.
"Влияние Саши на коллектив в игре и за пределами футбольного поля было очень хорошим и правильным. Но вопрос его возвращения пока неактуален. Смог ли бы Кокорин сейчас помочь "Сочи"? Сложно оценивать на данном этапе, потому что Александр почти не имеет игровой практики. Непонятно, в каком он находится состоянии, включая психологию", - сказал Федотов.
Напомним, что Кокорин выступал за "Сочи" в прошлом году. После этого он перешел в "Спартак". В январе текущего года московский клуб продал нападающего в "Фиорентину".
Источник: Sport24
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Федотов высказался о возможном возвращении Кокорина в "Сочи"
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов ответил на вопрос, может ли вернуться в клуб форвард Александр Кокорин.
Фото: РИА Новости