По данным источника, сочинцы хотели бы найти подмену для полузащитника Кристиана Нобоа. У 36-летнего эквадорца летом заканчивается контракт, "Сочи" намерен обзавестись сменщиком, чтобы перестать испытывать зависимость от Нобоа. Отмечается, что это приоритетная цель команды на ближайшее трансферное окно.
Полузащитник Кристиан Нобоа выступает за "Сочи" с 2019 года. В текущем сезоне 36-летний футболист провел 19 матчей во всех турнирах, на его счету 7 голов и 6 результативных передач. Всего за южан эквадорец сыграл в 65 матчах и забил 23 мяча. В России Нобоа также защищал цвета "Рубина", "Динамо", "Ростова" и "Зенита".
Источник: Metaratings
СМИ: "Сочи" ищет игрока на подмену Нобоа
"Сочи" в зимнее трансферное окно планирует укрепить свою среднюю линию.
Фото: ФК "Сочи"