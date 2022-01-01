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Мостовой — о "Спартаке": клуб уже не может без хайпа, так он стал устроен

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался об итогах клуба в 2021-м году.
Фото: Getty Images
— "Спартак" как начал сезон в нервотрепке, так в конце года к ней и пришел. Клуб уже не может без хайпа, так он стал устроен, — цитирует Мостового "Газета.Ру".

Московский "Спартак" закончил первую часть сезона в чемпионате России на девятом месте, набрав в 18 матчах 23 очка. В Лиге Европы красно-белые вышли в 1/8 финала турнира.

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Теги: Спартак Мостовой
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