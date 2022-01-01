- Странно, что они отпускают Ломовицкого, а ему на замену берут каких-то непонятных футболистов. "Спартак" купил игроков не для усиления. В моем понимании, красно-белым нужны мастеровитые игроки. Одному может быть 30 лет, а он условный Коноплянка. Другому - 19, может, он и перспективный. Дело не в возрасте, а в мастерстве, - передает слова Колоскова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что "Спартак" расстался с 23-летним атакующим полузащитником Александром Ломовицким, который продолжит карьеру в казанском "Рубине". В то же время красно-белые уже объявили о подписании четырех новичков - 24-летнего ямайского нападающего из бельгийского "Шарлеруа" Шамара Николсона, 21-летнего левого защитника из австрийского "Тироля" Леона Классена, 21-летнего вратаря воронежского "Факела" Илью Свинова и 20-летнего правого полузащитника тульского "Арсенала" Даниила Хлусевича.
Колосков: странно, что "Спартак" отпускает Ломовицкого, а на замену берет непонятных футболистов
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал трансферную политику московского "Спартака".
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