Сафонов рассказал, как реагирует на свои результативные ошибки

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов рассказал, как относится к своим результативным ошибкам в матчах.

Фото: Getty Images





"Я могу отключить мозги. Если я ошибаюсь в матче и пропускаю, у меня есть понимание того, что единственное, что я могу сделать в такой момент - это не пропустить больше. Я не думаю о том, что совершил ошибку", - заявил Сафонов.



Отметим, что контракт 22-летнего Сафонова с "Краснодаром" действует до лета 2023 года.



"



Источник:



Сафонов высказался о возможном уходе из "Краснодара" Сафонов отметил, что ему удается не зацикливаться на допущенной ошибке в ходе игры."Я могу отключить мозги. Если я ошибаюсь в матче и пропускаю, у меня есть понимание того, что единственное, что я могу сделать в такой момент - это не пропустить больше. Я не думаю о том, что совершил ошибку", - заявил Сафонов.Отметим, что контракт 22-летнего Сафонова с "Краснодаром" действует до лета 2023 года. Краснодар " располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 29 очков по итогам 18 туров.Источник: Матч ТВ