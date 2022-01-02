Сафонов рассказал, как реагирует на свои результативные ошибки

Сафонов отметил, что ему удается не зацикливаться на допущенной ошибке в ходе игры.
"Я могу отключить мозги. Если я ошибаюсь в матче и пропускаю, у меня есть понимание того, что единственное, что я могу сделать в такой момент - это не пропустить больше. Я не думаю о том, что совершил ошибку", - заявил Сафонов.
Отметим, что контракт 22-летнего Сафонова с "Краснодаром" действует до лета 2023 года.
"Краснодар" располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 29 очков по итогам 18 туров.
Источник: Матч ТВ
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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов рассказал, как относится к своим результативным ошибкам в матчах.
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