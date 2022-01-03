"Гол в ворота "Зенита" признали ошибочным? Удивился. А чего такого? Была борьба. Ракицкий шел корпусом в меня, я — тоже. 50 на 50, кто выиграл, тот и молодец. Никто не лез откровенно на фол в игрока. Болельщикам нравятся голы, которые случаются в настоящей мужской борьбе", - цитирует Комличенко "Матч ТВ".
Напомним, Комличенко забил после единоборства с защитником питерцев Ярославом Ракицким. Арбитр встречи Алексей Матюнин засчитал гол, его позвали к монитору для просмотра видеоповтора, но он не изменил свое решение.
На заседании судейско-экспертной комиссии после матча решение засчитать гол было признано ошибочным.
Встреча в итоге закончилась со счетом 2:2 - на голы Комличенко и Полоза дублем ответил Клаудиньо.
В нынешнем сезоне на счету Комличенко 18 матчей в РПЛ, в которых он забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Он играет за "Ростов" на правах аренды из "Динамо" с июля 2021-го.
Комличенко: удивился, что гол "Зениту" признан ошибочным. Была борьба. Кто выиграл, тот молодец
Форвард "Ростова" прокомментировал свой гол в ворота "Зенита" (2:2) в 17-м туре РПЛ.
Фото: РПЛ