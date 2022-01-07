- Я думаю, тройка в чемпионате будет следующей: "Зенит", "Динамо", "Краснодар". Почему "Краснодар"? Мне кажется, что команда по подбору игроков посильнее остальных конкурентов, - цитирует Радимова ТАСС.
Петербургский "Зенит" и московское "Динамо" возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги. В активе сине-бело-голубых 38 очков в 18 матчах, они занимают первую строчку; подопечные Сандро Шварца с 36 очками находятся на второй позиции. "Краснодар" по итогам осенней части сезона вышел на пятое место с 29 набранными очками, выше "быков" в таблице находятся "Сочи" (31 очко) и ЦСКА (30 очков). Ранее стало известно, что руководство "Краснодара" уволило тренерский штаб Виктора Гончаренко, имя нового наставника черно-зеленых еще не объявлено.
Радимов назвал тройку будущих призеров чемпионата России
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов дал свой прогноз на тройку медалистов нынешнего сезона Российской премьер-лиги.
Фото: AFP