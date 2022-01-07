Казанский "Рубин" сделает попытку подписать 18-летнего полузащитника "Химок" Артема Соколова, сообщают СМИ. По данным источника, экс-футболист ФК "Чертаново" нравится наставнику казанцев. Сообщается, что у "Химок" есть устная договоренность с "Крыльями Советов" о трансфере Соколова в самарский клуб.
В текущем сезоне Соколов принял участие в 14 матчах "Химок" и отметился в них одной голевой передачей. Контракт игрока с подмосковным клубом истекает в июне 2024 года.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Рубин" попытается перехватить у "Крыльев Советов" хавбека "Химок" Соколова
По данным источника, "Рубин" попытается заполучить в свои ряды полузащитника "Химок" Артема Соколова.
Фото: ФК "Чертаново"