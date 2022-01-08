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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
16:00
БетисНе начат
П1 2.6X 3.4П2 2.8
Севилья
18:15
ХетафеНе начат
П1 1.61X 3.65П2 6.8
Алавес
20:30
АтлетикНе начат
П1 4.1X 3.4П2 1.99
Осасуна
20:30
КадисНе начат
П1 1.73X 3.55П2 5.6
Вильярреал
23:00
АтлетикоНе начат
П1 2.85X 3.15П2 2.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
14:30
СассуолоНе начат
П1 2.6X 3.8П2 2.55
Венеция
14:30
МиланНе начат
П1 5.4X 4.4П2 1.6
Торино
16:30
ФиорентинаНе начат
П1 2.95X 3.4П2 2.44
Кальяри
16:30
БолоньяНе начат
Удинезе
18:30
АталантаНе начат
П1 7X 4.8П2 1.45
Наполи
18:30
СампдорияНе начат
П1 1.34X 5.4П2 9
Рома
20:30
ЮвентусНе начат
П1 3.45X 3.25П2 2.25
Дженоа
20:30
СпецияНе начат
П1 2.08X 3.35П2 3.8
Верона
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.42X 5П2 7.2
Интер
22:45
ЛациоНе начат
П1 1.42X 5.2П2 7

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
17:30
КёльнНе начат
П1 2.75X 3.45П2 2.6
Бохум
19:30
ВольфсбургНе начат
П1 3.45X 3.35П2 2.22

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брест
15:00
НиццаНе начат
П1 3.05X 3.4П2 2.39
Анже
17:00
Сент-ЭтьенНе начат
Клермон
17:00
РеймсНе начат
П1 2.7X 3П2 3
Монпелье
17:00
ТруаНе начат
Метц
17:00
СтрасбурНе начат
П1 4.9X 3.85П2 1.73
Нант
19:05
МонакоНе начат
П1 3.55X 3.3П2 2.19
Лион
22:45
ПСЖНе начат
П1 3.45X 3.9П2 2.03
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Агент Стоцкого — о сложностях перехода защитника Краснодара в "Уфу": они не могут повторить зарплату

Олег Еремин, агент защитника "Краснодара" Дмитрия Стоцкого, рассказал о сложностях переговоров с "Уфой", которая заинтересована в игроке.
Фото: Getty Images
— "Уфа" не может повторить зарплату Стоцкого. Проблема трансфера заключается в именно этом, — приводит слова Еремина "СЭ".

Ранее появилась информация, что "Уфа" заинтересована в возвращении 32-летнего футболиста, чей контракт с "Краснодаром" истекает в конце сезона.

Стоцкий выступал за "Уфу" с 2015 по 2018 год.


Теги: Уфа Краснодар Стоцкий
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