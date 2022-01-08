Агент Стоцкого — о сложностях перехода защитника Краснодара в "Уфу": они не могут повторить зарплату

Олег Еремин, агент защитника "Краснодара" Дмитрия Стоцкого, рассказал о сложностях переговоров с "Уфой", которая заинтересована в игроке.

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Ранее появилась информация, что "Уфа" заинтересована в возвращении 32-летнего футболиста, чей контракт с "Краснодаром" истекает в конце сезона.



Стоцкий выступал за "Уфу" с 2015 по 2018 год. — " Уфа " не может повторить зарплату Стоцкого. Проблема трансфера заключается в именно этом, — приводит слова Еремина "СЭ" Ранее появилась информация, что "Уфа" заинтересована в возвращении 32-летнего футболиста, чей контракт с "Краснодаром" истекает в конце сезона.Стоцкий выступал за "Уфу" с 2015 по 2018 год.