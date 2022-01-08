— "Уфа" не может повторить зарплату Стоцкого. Проблема трансфера заключается в именно этом, — приводит слова Еремина "СЭ".
Ранее появилась информация, что "Уфа" заинтересована в возвращении 32-летнего футболиста, чей контракт с "Краснодаром" истекает в конце сезона.
Стоцкий выступал за "Уфу" с 2015 по 2018 год.
Агент Стоцкого — о сложностях перехода защитника Краснодара в "Уфу": они не могут повторить зарплату
Олег Еремин, агент защитника "Краснодара" Дмитрия Стоцкого, рассказал о сложностях переговоров с "Уфой", которая заинтересована в игроке.
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