Ранее СМИ сообщали, что Адамов переходит в "Локомотив". Президент "Урала" Григорий Иванов заявлял, что Арсен на данный момент является игроком екатеринбургского клуба.
"14 января "Урал" вылетает на сборы, и, скорее всего, Арсен полетит на сборы с ними. Что будет между этими днями — неизвестно. Он готов к переходу, но также нужно понимать, что у него есть контракт. На сегодняшний день Арсен Адамов - игрок "Урала". Я никогда не говорил, что мой внук близок к переходу в "Локомотив", - сказал Алханов.
Защитник Арсен Адамов выступает за "Урал" с января 2021 года. В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл в 17 мачтах РПЛ, в которых забил 1 гол. В общей сложности Адамов провел 28 матчей за "Урал". Контракт Арсена с екатеринбуржцами рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.
Источник: РБ Спорт
Иванов: со мной переговоры никто не вел, Адамов - игрок "Урала"
Дедушка Адамова: на сборы Арсен поедет вместе с "Уралом"
Хайдар Алханов, бывший президент "Ахмата" и дедушка защитника "Урала" Арсена Адамова, прокомментировал будущее своего внука.
Фото: ФК "Урал"