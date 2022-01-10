Гендиректор "Нижнего Новгорода": у нас мизерные шансы подписать контракт с Жирковым

Гендиректор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов заявил, что клуб, скорее всего, не подпишет контракт с полузащитником Юрием Жирковым.

Фото: "Зенит"





"Шансы на подписание контракта с Юрием Жирковым очень низкие. Скорее всего, он не к нам. У нас мизерные шансы. Мы остыли к этой идее. Она не исчезла, но заключение контракта с Жирковым очень маловероятно", - заявил Измайлов.



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Источник: По словам Измайлова, у "Нижнего Новгорода" очень низкие шансы заключить соглашение с Жирковым."Шансы на подписание контракта с Юрием Жирковым очень низкие. Скорее всего, он не к нам. У нас мизерные шансы. Мы остыли к этой идее. Она не исчезла, но заключение контракта с Жирковым очень маловероятно", - заявил Измайлов.Напомним, что Жирков пребывает в статусе свободного агента. Последним клубом 38-летнего футболиста был " Зенит ". Петербуржцы решили не продлевать с игроком контракт по итогам прошлого сезона.Источник: Sport24