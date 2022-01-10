По словам Измайлова, у "Нижнего Новгорода" очень низкие шансы заключить соглашение с Жирковым.
"Шансы на подписание контракта с Юрием Жирковым очень низкие. Скорее всего, он не к нам. У нас мизерные шансы. Мы остыли к этой идее. Она не исчезла, но заключение контракта с Жирковым очень маловероятно", - заявил Измайлов.
Напомним, что Жирков пребывает в статусе свободного агента. Последним клубом 38-летнего футболиста был "Зенит". Петербуржцы решили не продлевать с игроком контракт по итогам прошлого сезона.
Источник: Sport24
Гендиректор "Нижнего Новгорода": у нас мизерные шансы подписать контракт с Жирковым
Гендиректор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов заявил, что клуб, скорее всего, не подпишет контракт с полузащитником Юрием Жирковым.
Фото: "Зенит"