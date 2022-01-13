Отметим, что у обоих футболистов летом заканчиваются контракты с петербургским клубом. СМИ сообщают, что интерес к игрокам "Зенита" проявляют московские клубы.
"Какова позиция "Зенита" по Сутормину и Оздоеву? Надеюсь, что оба останутся. Интерес к ним проявляют клубы из Москвы? Слухи не комментируем", - цитирует Медведева Bobsoccer.
Полузащитник Алексей Сутормин в текущем сезоне провел в составе "Зенита" 20 матчей во всех турнирах, на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
Магомед Оздоев в сезоне-2021/22 провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Большую часть первой половины чемпионата России Магомед пропустил из-за травмы.
СМИ: Семак рассчитывает сохранить Сутормина в "Зените"
Источник: Оздоев не собирается продлевать контракт с "Зенитом"
Гендиректор "Зенита" Медведев: надеюсь, что Сутормин и Оздоев останутся в команде
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о будущем полузащитников команды Магомеда Оздоева и Алексея Сутормина.
Фото: ФК "Зенит"