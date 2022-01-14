По информации источника, Алиев выкупил свой контракт у "Химок". Ожидается, что вскоре форвард и "СКА-Хабаровск" подпишут соглашение.
23-летний Алиев первую часть сезона провел в "СКА-Хабаровск" на правах аренды. Он поучаствовал в 17 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.
Алиев является воспитанником "Химок". Контракт футболиста с подмосковным клубом был рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.
Источник: Чемпионат
Нападающий Алиев перейдет из "Химок" в "СКА-Хабаровск"
Форвард Камран Алиев покинул "Химки" и перейдет в "СКА-Хабаровск".
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