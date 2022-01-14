Свинов, в частности, отметил, что сейчас место Селихова в основном составе команды не вызывает вопросов.
"Конкуренция в команде? Очевидно, что Селихов - первый, но будем работать. Хорошая конкуренция, Максименко - хороший вратарь. Тренерский штаб - не враги себе, они сделают правильный выбор, я буду поддерживать любого, кто играет", - заявил Свинов.
Напомним, что Свинов пополнил состав "Спартака" в зимнее трансферное окно. Он перешел в московский клуб из воронежского "Факела".
Отметим, что сегодня, 14 января, игроки "Спартака" прошли медицинское обследование после выхода из отпуска. До 16 января команда будет тренироваться в Москве. Затем "красно-белые" отправятся в ОАЭ, где проведут два зимних сбора.
Источник: Матч ТВ
Вратарь "Спартака" Свинов рассказал о знакомстве с Ваноли
Свинов: очевидно, что Селихов - основной вратарь "Спартака", но будем работать
Голкипер "Спартака" Илья Свинов высказался о борьбе за место в основном составе команды с двумя другими вратарями "красно-белых" - Александром Селиховым и Александром Максименко.
Фото: "Спартак"