"Смущает отсутствие игровой практики. Травма на травме. Так что предметного разговора о возвращении Кокорина в "Сочи" не возникало, даже предпосылок к тому не было. Мы просто не знаем, ни в каких кондициях, ни в каких отношениях с самим собой находится Александр", - цитирует Федотова "СЭ".
Ранее Кокорин уже выступал за "Сочи" в сезоне 2019/20 на правах аренды из "Зенита". Тогда форвард провел 10 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. Именно за "Сочи" Кокорин забил свой последний гол с игры в июне 2020-го в ворота "Ростова", который выставил молодежный состав (10:1). После этого Александр играл за "Спартак", за который дважды забивал с пенальти.
В составе "Фиорентины" на счету Кокорина нет ни одного результативного действия. В нынешнем сезоне он провел на поле 121 минуту во всех турнирах. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего нападающего в 2 млн евро.
Федотов - о возможном переходе Кокорина в "Сочи": не знаем, в каких отношениях Александр находится с самим собой
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, что клуб пока не рассматривает возвращение форварда Александра Кокорина, выступающего за "Фиорентину".
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