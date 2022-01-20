"Кутепову надо переходить в другую команду, если ты сидишь — не играешь. Уходить из "Спартака" надо в клубы, что играют в Лиге чемпионов. А куда ему переходить? В "Уфу"? Он сказал, что хочет уйти в сильный клуб, чтобы играть", - приводит слова Мора "Матч ТВ".
Напомним, что в начале декабря прошлого года Кутепов заявил, что для него нет клубов, в который он бы отказался переходить, поэтому он готов перейти в стан прямых конкурентов красно-белых - ЦСКА или "Зенит", если там ему дадут возможность чаще выходить на поле.
В нынешнем сезоне на счету Кутепова 3 матча за "Спартак" в РПЛ. Он перебрался в молодежную систему клуба в 2012-м году. Контракт защитника с клубом истекает в конце сезона.
Мор - о словах Кутепова про готовность уйти в ЦСКА или "Зенит": а куда ему переходить? В "Уфу"?
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал высказывание защитника красно-белых Ильи Кутепова, который заявил, что готов перейти в ЦСКА или "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"