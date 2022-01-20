"Нельзя отпускать Азмуна из "Зенита", когда идёт борьба за чемпионство. Во-первых, есть московское "Динамо", которое, по отзывам, уже сделало себе позолоченные медали. Слышите ажиотаж вокруг игры "Динамо"? Да я и сам говорю, что это хорошая команда", - сказал Орлов.
Напомним, контракт Азмуна с "Зенитом" истекает в конце сезона. Уже сейчас все претенденты могут вести с иранцем переговоры о бесплатном переходе летом. Сообщалось, что "Лион" и "Ювентус" хотят пригласить форварда уже зимой, но они не могут договориться с питерцами о сумме трансфера.
В нынешнем розыгрыше РПЛ 27-летний форвард провел 15 матчей, забил семь голов и сделал одну голевую передачу.
Источник: "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге"
Орлов: "Зениту" нельзя отпускать Азмуна. "Динамо", по отзывам, уже сделало себе позолоченные медали
Комментатор Геннадий Орлов призвал "Зенит" не отпускать форварда Сердара Азмуна зимой.
Фото: ФК "Зенит"