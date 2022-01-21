— Мы созвонились и хорошо поговорили, у меня остались финансовые обязательства перед ним, которые нужно выполнить. Подписали бумагу, что я выплачиваю все в такие-то сроки.
Мы разошлись по-хорошему. Понятно, что какие-то обиды, может, и остались. Он говорил, что хочет работать дальше, но так вышло, — цитирует Мостового "СЭ".
Ранее появилась информация, что 24-летний Мостовой отказался от сотрудничества с агентом Германом Ткаченко. В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 17 матча Российской Премьер-лиги, в которых забил три гола. Также на счету полузащитника пять матчей в Лиге чемпионов без результативных действий.
Контракт Мостового с "Зенитом" истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в три миллиона евро.
Андрей Мостовой рассказал подробности ухода от агента Ткаченко
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал, как ушёл от агента Германа Ткаченко.
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