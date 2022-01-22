Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эвертон
0 - 1 0 1
Астон ВиллаЗавершен
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Вест ХэмЗавершен
Брентфорд
1 - 2 1 2
ВулверхэмптонЗавершен
Лидс
0 - 1 0 1
НьюкаслЗавершен
Саутгемптон
1 - 1 1 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
0 - 2 0 2
КадисЗавершен
Вильярреал
3 - 0 3 0
МальоркаЗавершен
Севилья
2 - 2 2 2
СельтаЗавершен
Атлетико
3 - 2 3 2
ВаленсияЗавершен
X 19П2 51

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гройтер Фюрт
2 - 1 2 1
МайнцЗавершен
Байер
5 - 1 5 1
АугсбургЗавершен
Фрайбург
2 - 0 2 0
ШтутгартЗавершен
Боруссия М
1 - 2 1 2
УнионЗавершен
Хоффенхайм
2 - 3 2 3
Боруссия ДЗавершен
Бохум
2 - 2 2 2
КёльнЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Дженоа
0 - 0 0 0
УдинезеЗавершен
Интер
2 - 1 2 1
ВенецияЗавершен
Лацио
0 - 0 0 0
АталантаЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брест
2 - 0 2 0
ЛилльЗавершен
Ланс
0 - 2 0 2
МарсельЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 2 2
БотевЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЦелеЗавершен
Ростов
0 - 2 0 2
СпартаЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
ЯблонецЗавершен
Сделать ставку

"У людей просто отобьют охоту ходить на стадион!" Орлов выступил против введения Fan ID

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал введение закона о паспорте болельщика (Fan ID).
Фото: РИА Новости
Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

"Внедрение Fan ID. Я против! Дополнительная ограничительная мера, которая не способствует популяризации российского футбола. У людей просто отобьют охоту ходить на стадион! Фанаты "Зенита", "Спартака", других клубов уже заявили, что собираются бойкотировать матчи из-за Fan ID. Все это приведет к тому, что игры чемпионата России будут проходить при полупустых трибунах", - сказал Орлов.

Ранее появилась информация, что члены фанатских объединений "Спартака" приняли решение бойкотировать матчи своей команды после возобновления сезона в связи с введением Fan ID. Также стало известно, что несколько фанатских объединений московского ЦСКА готовы отказаться от посещения ближайших матчей Российской Премьер-лиги. Фанаты "Зенита" также заявляли, что недовольны этим решением.

Источник: "СЭ"

Медведев: "Зенит" будет проводить беседу с болельщиками относительно Fan ID


Теги: Орлов Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

"Атлетико" вырвал победу в матче с "Валенсией", забив дважды после 90-й минуты. Черышев остался в запасе
"Лацио" и "Аталанта" голов друг другу не забили, Миранчука заменили во втором тайме
"Зенит" проиграл "Милану" борьбу за нападающего "Црвены Звезды" Лазетича 2
Полузащитник "Аталанты" Миранчук получил повреждение во втором тайме матча с "Лацио" и был заменен
Агент Смирнов: "Байер" ведет переговоры с "Зенитом", чтобы забрать Азмуна уже зимой
"У людей просто отобьют охоту ходить на стадион!" Орлов выступил против введения Fan ID 3
Представители нападающего "Гремио" Рикардиньо подтвердили факт переговоров с "Краснодаром"
Семак рассказал о состоянии травмированных игроков "Зенита"
Орлов - о новом контракте Дзюбы: для начала пусть Артем пробьется весной в основу "Зенита" 2
"Главное, что это не переросло ни во что глобальное". Семак - о потасовке в товарищеском матче "Зенита"
Головин пропустит матч "Монако" против "Монпелье"
Источник: помощник Путина проведет совещание с владельцами клубов РПЛ 6
Боярский: ужасно, что Азмун уходит. Просто беда. Надеюсь, он поможет "Зениту" завоевать чемпионство 7
Миранчук - в стартовом составе "Аталанты" на матч против "Лацио"
Петржела: запомните мои слова - через год Азмун будет играть в АПЛ 2
В "Зените" отреагировали на переход Азмуна в "Байер" 5
Спортивный директор "Байера": Азмун сделает нашу атаку еще более мощной 1
Дебютный гол Кухты не помог "Локомотиву" обыграть "Яблонец" в товарищеском матче
Азмун - о переходе в "Байер": я давно слежу за клубом и в восторге от их игры 2
Официально: Сердар Азмун летом перейдет из "Зенита" в "Байер" 17
Иосифов дебютировал за "Вильярреал" в Ла Лиге 2
Семак - о ничьей с "Ботевом": самое главное, что без травм
"Ростов" проиграл "Спарте" в товарищеском матче 1
Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Кальяри" 2
Семак: Карпин приехал пообщаться с кандидатами в сборную. Будет ли общаться с Дзюбой? Это надо у него спросить
Шварц: Тюкавин - исключительно динамовский игрок. Странно искать серьезную подоплеку в детской фотографии 1
Николсон - об убийстве отца на стадионе: я бросил футбол и бросил вообще все хорошее, думал только о плохом
Николсон: я никогда не играл в Лиге Европы, а потом смотрю: ого, "Спартак" обошел там "Лестер" и "Наполи" 9
Медведев: "Зенит" будет проводить беседу с болельщиками относительно Fan ID 2
Источник: Азмун практически согласовал контракт с "Байером". Он уйдет зимой, если "Зенит" найдет замену 11
Все новости
-