Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.
"Внедрение Fan ID. Я против! Дополнительная ограничительная мера, которая не способствует популяризации российского футбола. У людей просто отобьют охоту ходить на стадион! Фанаты "Зенита", "Спартака", других клубов уже заявили, что собираются бойкотировать матчи из-за Fan ID. Все это приведет к тому, что игры чемпионата России будут проходить при полупустых трибунах", - сказал Орлов.
Ранее появилась информация, что члены фанатских объединений "Спартака" приняли решение бойкотировать матчи своей команды после возобновления сезона в связи с введением Fan ID. Также стало известно, что несколько фанатских объединений московского ЦСКА готовы отказаться от посещения ближайших матчей Российской Премьер-лиги. Фанаты "Зенита" также заявляли, что недовольны этим решением.
Источник: "СЭ"
Медведев: "Зенит" будет проводить беседу с болельщиками относительно Fan ID
"У людей просто отобьют охоту ходить на стадион!" Орлов выступил против введения Fan ID
Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал введение закона о паспорте болельщика (Fan ID).
Фото: РИА Новости