Иван Игнатьев: не понимаю, почему у нас принято молиться на легионеров

Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев высказал свое мнение о лимите на легионеров.

Фото: РПЛ





"Вот сейчас хотят отменить лимит, а топовых легионеров как таковых мало. Не понимаю, почему у нас в стране принято так хейтить своих игроков и молиться на легионеров. Хотя они не показывают каких-то запредельных результатов, приезжая за невероятные деньги. Человек за 15-20 миллионов должен быть намного круче наших, чтобы у него можно было учиться.



Кто топ? Например, Азмун, Малком, Крыховяк. Это хорошие примеры, но больше обратных", - сказал Игнатьев.



Ранее появилась информация, что со следующего сезона клубы РПЛ смогут включать в заявку 13 легионеров. Одновременно на поле может находится не более 8 иностранцев.



Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.



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Галицкий - о лимите на легионеров: я ни за что не променяю Сафонова, Сперцяна, Черникова на иностранцев Форвард отметил, что сейчас в российском чемпионате мало иностранных игроков высокого класса."Вот сейчас хотят отменить лимит, а топовых легионеров как таковых мало. Не понимаю, почему у нас в стране принято так хейтить своих игроков и молиться на легионеров. Хотя они не показывают каких-то запредельных результатов, приезжая за невероятные деньги. Человек за 15-20 миллионов должен быть намного круче наших, чтобы у него можно было учиться.Кто топ? Например, Азмун, Малком, Крыховяк. Это хорошие примеры, но больше обратных", - сказал Игнатьев.Ранее появилась информация, что со следующего сезона клубы РПЛ смогут включать в заявку 13 легионеров. Одновременно на поле может находится не более 8 иностранцев.Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.Источник: Матч ТВ