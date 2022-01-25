Иванов отметил, что Адамов способен вырасти в игрока сборной России.
"Мы пожелали ему удачи и поблагодарили его за сезон, который он сыграл с нами и в котором смог прибавить. Хотим, чтобы этот парень заиграл на самом высоком уровне. Я думаю, что Арсен вырастет в игрока сборной", - заявил Иванов.
Напомним, что сегодня, 25 января, "Зенит" объявил о трансфере Адамова из "Урала". 22-летний защитник и петербургский клуб заключили контракт, который будет действовать до конца сезона-2025/26.
Источник: Матч ТВ
Президент "Урала": мы советовали Адамову выбрать "Зенит". В некоторых других клубах творится непонятно что
Президент "Урала": думаю, что Адамов вырастет в игрока сборной
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о перспективах защитника Арсена Адамова, перешедшего из екатеринбургского клуба в "Зенит".
Фото: РИА Новости