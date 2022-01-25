Ранее СМИ сообщали, что до назначения Даниэля Фарке на пост главного тренера "Краснодар" контактировал с представителями Фонсеки.
Агент португальского специалиста опроверг эти данные прессы. Также он сообщил, что Фонсека не намерен возглавлять какой-либо клуб до конца нынешнего сезона.
"Мне нечего скрывать, мы никогда не контактировали с "Краснодаром", такой ситуации даже близко не было. Возможен ли вариант с работой в России? Нет, до конца этого сезона Паулу никого тренировать не будет. Он решил отдохнуть", - заявил агент.
Источник: РБ Спорт
Агент Фонсеки прокомментировал данные о переговорах тренера с "Краснодаром"
Агент Марко Абреу, представляющий интересы португальского тренера Паулу Фонсеки, высказался о сообщениях про переговоры "Краснодара" с его клиентом.
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