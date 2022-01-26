Стукалов сообщил, что "Уфа" продолжает искать варианты усиления состава на трансферном рынке. По словам тренера, нынешней зимой в клубе могут появиться новые игроки.
"С уходом Бауэра у нас освободилось еще одно легионерское место. Мы продолжаем находиться в поисках для усиления. Но не всегда к нам хотят ехать на наши скромные условия. В любом случае, новички, думаю, еще будут. А вот легионеры или россияне - покажет только время", - сказал Стукалов.
Напомним, что ранее "Уфа" объявила о расторжении контракта с защитником Морицом Бауэром. Австрийский футболист продолжит карьеру в швейцарском "Серветте".
"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В запасе команды Стукалова 16 очков.
Источник: Metaratings
Стукалов ответил на обвинения в неуважительном отношении от бывшего игрока "Уфы" Бауэра
Стукалов: "Уфа" продолжает поиски для усиления состава. Новички, думаю, еще будут
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов высказался о потенциальном усилении состава команды в зимнее трансферное окно.
Фото: "Уфа"