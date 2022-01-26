Ожидается, что Деспотович отправится на зимний сбор с дублем "Рубина". Сбор пройдет с 3 по 13 февраля в турецком Белеке.
Напомним, ранее сообщалось, что "Рубин" отстранил Деспотовича от работы с первой командой. Руководство казанцев призвало форварда искать себе новый клуб. Интерес к игроку проявляли "Ахмат" и "Химки", но нападающий не захотел идти на уменьшение зарплаты и решил остаться в казанском клубе.
Контракт Деспотовича с "Рубином" действует еще полтора года. За это время игрок может заработать 1,5 миллиона евро.
Источник: Спорт-Экспресс
Деспотович собирается поехать на сбор с дублем "Рубина"
Нападающий "Рубина" Джордже Деспотович не заинтересован в уходе из клуба.
Фото: "СЭ"