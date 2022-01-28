О скором возвращении полузащитника объявила пресс-служба "армейцев".
Эджуке выступал в составе сборной Нигерии в на Кубке африканских наций. Полузащитник провел на турнире 2 матча и не отличался результативными действиями. В результате Нигерия вышла из группы на турнире, но вылетела на этапе 1/8 от Туниса.
В нынешнем розыгрыше РПЛ нигериец провел 18 матчей за ЦСКА, в которых забил четыре гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.
ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ после 18 туров. В активе команды Алексея Березуцкого 30 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 8 зачетных баллов.
Эджуке 30 января прибудет на сбор ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке в ближайшее время присоединиться к партнерам на тренировочном сборе.
Фото: ПФК ЦСКА