— Не знаю, что у них произошло, но изначально считал, что Гончаренко — не уровень "Краснодара", ничего им не даст, что и произошло.
Гончаренко — средний тренер, который попал в хорошую команду — ЦСКА — и довел ее до своего уровня — среднего клуба. Из топа он превратил ЦСКА в средний клуб, — цитирует Широкова "РБ Спорт".
44-летний Гончаренко был назначен на пост главного тренера "Краснодара" в апреле 2021 года, заняв вакантную должность после ухода Мурада Мусаева. В январе 2022 Гончаренко был уволен. О причинах разрыва контракта не сообщалось.
В нынешнем сезоне "Краснодар" идёт на пятой позиции чемпионата России, набрав в 18 турах 29 очков.
С 2016 по 2021 год Гончаренко тренировал московский ЦСКА.
Широков: Гончаренко — средний тренер, который попал в ЦСКА и довел его до своего уровня
Бывший полузащитник ЦСКА и "Краснодара" Роман Широков высказался о экс-наставнике данных команд Викторе Гончаренко.
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