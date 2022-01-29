Как сообщает источник , аргентинец присоединится к "Эльче" на правах аренды до конца сезона. Он уже прошел медицинское обследование перед переходом.
Напомним, информация о возможном уходе форварда из "Спартака" появилась сегодня. Сообщалось, что клубы уже достигли договоренности по возможному трансферу.
Понсе выступает за "Спартак" с 2019-го года, когда перешел из "Ромы". С того момента он провел за красно-белых 73 матча, в которых забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи. Стоимость аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.
В текущем сезоне на счету Понсе четыре мяча в 11 матчах во всех турнирах.
Источник: твиттер аккаунт RC Diez
Источник: Понсе уйдет в "Эльче" в аренду до конца сезона. Он уже прошел медосмотр
Форвард "Спартака" Эсекьель Понсе все ближе к уходу из стана красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"