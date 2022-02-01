"Зенит" идет по проторенной дорожке донецкого "Шахтера". Клуб из Санкт-Петербурга также скупает бразильцев, которые быстро могут найти общий язык друг с другом и быстро дать результат. А впоследствии их можно будет дороже продать топ-клубам из Англии или Италии", - цитируют Бышовца "Известия".
Напомним, в конце трансферного окна "Зенит" приобрел форварда "Интернасьонала" Юри Алберто. Теперь вместе с ним в составе питерцев числится уже 5 бразильцев - сам Алберто, Дуглас Сантос, Вендел, Малком и Клаудиньо.
"Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ в качестве лидера чемпионата, набрав 38 очков в 18 турах. Подопечные Сергея Семака на два зачетных балла опережают "Динамо". Кроме того, "Зенит" занял 3-е место в групповом этапе ЛЧ, уступив две первые строчки "Ювентусу" и "Челси". После этого питерцы вышли в 1/16 Лиги Европы, где их соперником станет "Бетис".
Бышовец: "Зенит" идет по дорожке "Шахтера". Также скупает бразильцев, которые могут быстро дать результат
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал трансферную политику "Зенита" в последние годы.
Фото: ФК "Зенит"