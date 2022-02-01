"Пока никакого решения по Алипу нет. С "Зенитом" сейчас на связи, но мы договорились обсудить его дела в конце второго сбора", - цитирует Боранбаева "РБ Спорт".
В прошлом сезоне чемпионата Казахстана на счету 22-летнего защитника 25 матчей за "Кайрат",в которых он отдал одну голевую передачу. По оценке ресурса Transfermarkt рыночная стоимость Алипа составляет 1,7 млн евро.
Футболист провел с "Зенитом" первый тренировочный сбор, на котором сыграл против "Жилины" (5:0). После этого Алип отправился и на второй сбор с питерцами.
В "Кайрате" прокомментировали будущее Алипа, находящегося на просмотре в "Зените"
Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев рассказал, когда решится будущее защитника Нуралы Алипа, которого отпустили на просмотр в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"