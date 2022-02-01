Смородская сообщила, что считает переход в "Базель" хорошим вариантом для Чалова. По ее словам, Федор может добиться прогресса в Швейцарии.
"Базель" - отличный вариант для Чалова. Когда игра совсем не идет, нужно что-то менять. Швейцарская лига довольно сильная и конкурентоспособная. Их клубы часто достойно выступают в еврокубках. Эта лига не такая слабая, как кажется на первый взгляд. Может, в "Базеле" он расцветет и вырастет в большого футболиста", - заявила Смородская.
Напомним, ранее сообщалось, что "Базель" собирается арендовать Чалова у ЦСКА. Предположительно, речь идет об аренде до конца нынешнего сезона. Накануне стало известно, что Чалов покинул расположение ЦСКА на сборах и отправился на медосмотр для "Базеля".
Источник: Спорт-Экспресс
Семин: зачем Чалову ехать в "Базель"? Переход в этот клуб - большое понижение
Смородская: переход в "Базель" - отличный вариант для Чалова
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о потенциальном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в швейцарский "Базель".
Фото: Global Look Press