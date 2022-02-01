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СМИ: Касьерра заинтересовал киевское "Динамо"

Форвард "Сочи" Матео Касьерра может продолжить карьеру в киевском "Динамо".
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, президент "Динамо" Игорь Суркис уже общался с владельцем "Сочи" Борисом Ротенбергом на предмет возможного трансфера Касьерры. При этом отмечается, что киевляне пока не готовы заплатить 9-10 млн евро, которые может потребовать "Сочи".

В нынешнем сезоне на счету колумбийского форварда 11 матчей в РПЛ, в которых он забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Касьерра выступает за сочинцев с августа прошлого года. Ранее он играл за "Беленсеш", "Аякс", "Гронинген" и аргентинский "Расинг".

Текущее соглашение нападающего с "Сочи" действует до лета 2023-го. По оценке ресурса Transfermarkt его стоимость составляет 3,5 млн евро.

Источник: Sport 24


Теги: Сочи Динамо Киев Российские трансферы
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