"Янар находится на просмотре. Он сам изъявил желание приехать и попробоваться. Рассказал, что в составе сборной России должен был отправиться на чемпионат Европы, но не получилось из-за сомнительных тестов. Есть договоренность, что до 6 февраля он будет у нас на сборах, после этого примем решение", - цитирует Стукалова "Матч ТВ".
Напомним, сегодня появилась информация, что Асадов находится на просмотре в "Уфе". Янар выступает за команду КПРФ, в составе которой выигрывал чемпионат страны, и сборную России по мини-футболу.
"Уфа" ушла на зимний перерыв в РПЛ на предпоследней строчке. В активе команды Стукалова 16 очков в 18 встречах. От зоны стыковых матчей уфимцев отделяет 2 зачетных балла.
Стукалов - о мини-футболисте Асадове на просмотре в "Уфе": он сам изъявил желание приехать и попробоваться
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов прокомментировал нахождение на просмотре в клубе игрока сборной России по мини-футболу Янара Асадова.
Фото: kam-kray.ru