Сегодня стало известно, что "Рубин" досрочно вернул Бегича из аренды в "Крыльях Советов". Это стало возможным после того, как у казанцев освободилось одно легионерское место. При этом, как сообщает источник, уже в следующем сезоне Бегич перестанет считаться легионером. В ноябре хорватский защитник заявлял, что подал документы на получение российского паспорта.
В нынешнем сезоне на счету Бегича 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего защитника в 2 млн евро.
Бегич играет в России с 2017 года, когда перебрался в "Оренбург" из хорватского "Интера Запрешич". После этого защитник перешел в "Рубин" за сумму порядка 1.2 млн евро.
Источник: журналист Владислав Зимагулов
Источник: Бегич, вернувшийся сегодня в "Рубин", перестанет считаться легионером с нового сезона
Защитник "Рубина" Силвие Бегич к следующему сезону получит российский паспорт.
Фото: ФК "Рубин"