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Источник: Федун посетит сегодняшний контрольный матч "Спартака" против "Риги"

Владелец "Спартака" Леонид Федун планирует присутствовать на товарищеских матчах красно-белых на сборах.
Фото: ФК "Спартак"
Сегодняшнюю товарищескую встречу между "Спартаком" и "Ригой" посетит владелец красно-белых Леонид Федун. Также источник сообщает, что он будет присутствовать на следующем матче против малазийского "Джохора", который состоится 5 февраля. Также "Спартак" 8 февраля сыграет с "Уралом".

Первые два сбора "Спартака" проходят в ОАЭ. "Спартак" провел один контрольный матч против "Слована" (2:2). Голами отличились Бакаев и Денисов. Ранее сообщалось, что третий сбор пройдет либо в Турции, либо в Сочи.

После 18 туров РПЛ "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице, на одно очко опережая "Рубин". Всего в активе красно-белых 23 очка.

Источник: "Metaratings"


Теги: Спартак Федун Рига
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