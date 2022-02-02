Сегодняшнюю товарищескую встречу между "Спартаком" и "Ригой" посетит владелец красно-белых Леонид Федун. Также источник сообщает, что он будет присутствовать на следующем матче против малазийского "Джохора", который состоится 5 февраля. Также "Спартак" 8 февраля сыграет с "Уралом".
Первые два сбора "Спартака" проходят в ОАЭ. "Спартак" провел один контрольный матч против "Слована" (2:2). Голами отличились Бакаев и Денисов. Ранее сообщалось, что третий сбор пройдет либо в Турции, либо в Сочи.
После 18 туров РПЛ "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице, на одно очко опережая "Рубин". Всего в активе красно-белых 23 очка.
Источник: "Metaratings"
Источник: Федун посетит сегодняшний контрольный матч "Спартака" против "Риги"
Владелец "Спартака" Леонид Федун планирует присутствовать на товарищеских матчах красно-белых на сборах.
Фото: ФК "Спартак"