Напомним, в конце января стало известно, что "Спартак" и "Марсель" достигли соглашения о трансфере защитника во французский клуб. Жиго уже стал футболистом "Марселя", а концовку сезона-2021/22 Самюэль проведет в "Спартаке" на правах аренды.
"За аренду мы ничего не платим. Сумма трансфера Жиго составит 500 тысяч евро. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации все было сделано грамотно", - приводит слова Каттани Sport24.
Защитник Самюэль Жиго перешел в "Спартак" в 2018 году из бельгийского "Гента". В текущем сезоне 28-летний француз в составе "красно-белых" провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи. В общей сложности за столичный клуб Самюэль сыграл в 96 матчах и забил 9 мячей.
В "Спартаке" раскрыли сумму трансфера Жиго в "Марсель"
Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани раскрыл сумму трансфера защитника "красно-белых" Самюэля Жиго в "Марсель".
Фото: ФК "Спартак"