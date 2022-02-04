Представитель игрока отметил, что переговоры с ЦСКА не ведутся.
"Мы не ведем переговоры с ЦСКА. Шека точно останется в "Лилле" до июня", - заявил сотрудник International Foot.
Отметим, что контракт Шеки с "Лиллем" рассчитан до конца текущего сезона. 27-летний португалец является игроком французского клуба с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в девять миллионов евро.
Источник: Sport24
Представитель Шеки: мы не ведем переговоры с ЦСКА. Игрок не покинет "Лилль" до июня
Представитель хавбека "Лилля" Шеки из агентства International Foot отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.
Фото: Getty Images