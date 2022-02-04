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Химки
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Агент Фомина: если сборная России пробьется на ЧМ, то вероятность его ухода летом возрастет кратно

Александр Маньяков, агент полузащитника Даниила Фомина, рассказал о возможном уходе футболиста из команды предстоящим летом.
Фото: Getty Images
— Очень важно, чтобы "Динамо" попало в еврокубки и удачно там выступило. И нам очень важны сейчас игры за сборную. Если Даниил себя проявит в мартовских играх, и национальная команда пробьется в Катар, думаю, вероятность его хода летом возрастет кратно, — цитирует Маньякова "Комсомольская правда".

Ранее появилась информация, что 24-летним Фоминым интересуется английский "Кристал Пэлас". В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив семь голов и отдав три голевые передачи.

Контракт Фомина истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в девять миллионов евро.


Теги: Динамо Фомин Маньяков
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