"По моей информации, "Зенит" договорился об аренде до конца сезона с правом выкупа. Если не ошибаюсь, речь идет о сумме в 4 миллиона евро. Если говорить о странах СНГ, то лучшего варианта усилить центр обороны за относительно небольшие деньги не найти. Один из лучших игроков сборной Казахстана, обладающий опытом выступлений в еврокубках", - цитирует Касабиева РИА Новости.
Накануне генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил о том, что петербургский клуб возьмет Алипа в аренду.
Защитник Нуралы Алип провел с "Зенитом" первый тренировочный сбор в Дубае и принял участие в контрольном матче с "Жилиной" (5:0). Нуралы отправился и на второй сбор петербуржцев в Португалию. В матче с "Мидтьюлландом" (1:0) Алип забил дебютный гол за российский клуб, принеся "Зениту" победу.
В сезоне-2021 чемпионата Казахстана 22-летний футболист провел 25 матчей за "Кайрат", на его счету 1 голевая передача.
Гендиректор "Зенита" сообщил, что клуб возьмет в аренду защитника Алипа
Агент: "Зенит" договорился об аренде Алипа до конца сезона с правом выкупа
Российский футбольный агент Сослан Касабиев сообщил, что защитник "Кайрата" Нуралы Алип перейдет в "Зенит" на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"