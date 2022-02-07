По сведениям источника, переговоры между футболистом и "Целе" уже находятся в решающей стадии. Трансфер должен состояться в ближайшее время.
Напомним, вчера "Динамо" объявило о расторжении контракта Морозова, который находился в системе клуба с 2012-го года. За бело-голубых Морозов провел 119 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В текущем сезоне защитник выступал за вторую команду "Динамо" в ФНЛ-2.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 400 тысяч евро. В этом году ему исполнится 27 лет.
Источник: "СЭ"
СМИ: экс-защитник "Динамо" Морозов продолжит карьеру в Словении
Бывший защитник "Динамо" Григорий Морозов в ближайшее время может стать игроком словенского "Целе".
Фото: ФК "Динамо"